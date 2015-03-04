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Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Пятигорске

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Сведения о пострадавших уточняются.

Бытовой газ взорвался в многоэтажном доме в Пятигорске. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал глава города в Ставропольском крае Дмитрий Ворошилов. Российский чиновник объяснил, что проблема зафиксирована на территории жилого комплекса "Курортный", расположенного по улице Тольятти.  В настоящее время спасатели из экстренного ведомства по региону успели  локализовать огонь. Специалисты занимаются проливкой конструкций.  Ранее пресс-служба ГУ МЧС в Ставрополье уведомила о том, что личный состав занимается тушением возгорания на четвертом этаже девятиэтажного здания. Ориентировочно пожар успел охватить площадь в 60 квадратных метров.

Проводится эвакуация. Количество пострадавших уточняется.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

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Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти, Ворошилов

Теги: гу мчс, пятигорск, ставрополье, хлопок газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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