Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Пятигорске

Сведения о пострадавших уточняются.

Бытовой газ взорвался в многоэтажном доме в Пятигорске. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал глава города в Ставропольском крае Дмитрий Ворошилов. Российский чиновник объяснил, что проблема зафиксирована на территории жилого комплекса "Курортный", расположенного по улице Тольятти. В настоящее время спасатели из экстренного ведомства по региону успели локализовать огонь. Специалисты занимаются проливкой конструкций. Ранее пресс-служба ГУ МЧС в Ставрополье уведомила о том, что личный состав занимается тушением возгорания на четвертом этаже девятиэтажного здания. Ориентировочно пожар успел охватить площадь в 60 квадратных метров.

Проводится эвакуация. Количество пострадавших уточняется. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Под Судаком спасатели помогли туристу, который сбился с тропы на горе Караул-Оба.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти, Ворошилов