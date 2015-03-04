Под Судаком спасатели помогли туристу, который сбился с тропы на горе Караул-Оба

Под Судаком российские спасатели помогли путешественнику, который сбился с тропы. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители регионального управления ГУ МЧС. Известно, что помощь туристу понадобилась на территории горы Караул-Оба. В профильном ведомстве добавили, что мужчина оказался на крутом скальном склоне и не смог самостоятельно спуститься вниз в безопасное место.
Спасатели использовали альпинистское снаряжение, чтобы доставить туриста.
пресс-служба ГУ МЧС РФ
При пожаре в однокомнатной квартире на Будапештской улице погибла женщина.
Фото и видео: ГУ МЧС Крыма
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