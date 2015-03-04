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Под Судаком спасатели помогли туристу, который сбился с тропы на горе Караул-Оба

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Под Судаком российские спасатели помогли путешественнику, который сбился с тропы. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители регионального управления ГУ МЧС. Известно, что помощь туристу понадобилась на территории горы Караул-Оба. В профильном ведомстве добавили, что мужчина оказался на крутом скальном склоне и не смог самостоятельно спуститься вниз в безопасное место.

Спасатели использовали альпинистское снаряжение, чтобы доставить туриста.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

При пожаре в однокомнатной квартире на Будапештской улице погибла женщина.

Фото и видео: ГУ МЧС Крыма

Теги: гу мчс, караул-оба, крым, регионы, судак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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