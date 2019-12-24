Взимание системой "Платон" платы с грузовиков могут приостановить. Об этом сообщили журналисты ТАССа со ссылкой на собственный источник.
Временная отмена "Платона" заявлена как одна из мер, позволяющих упростить и снизить издержки
прокомментировали в отрасли
Речь идет об издержках, связанных с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости. В ТАСС заметили, что данная мера поддержки одобрена и будет реализована в ближайшее время.
Перевозчики Приморья вытесняются с рынка китайскими компаниями из-за "Платона".
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