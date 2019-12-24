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Взимание системой "Платон" платы с грузовиков могут приостановить

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Правительство поддержало данную меру поддержки для транспортной отрасли РФ.

Взимание системой "Платон" платы с грузовиков могут приостановить. Об этом сообщили журналисты ТАССа со ссылкой на собственный источник. 

Временная отмена "Платона" заявлена как одна из мер, позволяющих упростить и снизить издержки

прокомментировали в отрасли

Речь идет об издержках, связанных с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости. В ТАСС заметили, что данная мера поддержки одобрена и будет реализована в ближайшее время.

Перевозчики Приморья вытесняются с рынка китайскими компаниями из-за "Платона".

Теги: грузовики, платон
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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