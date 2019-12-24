Правительство поддержало данную меру поддержки для транспортной отрасли РФ.

Взимание системой "Платон" платы с грузовиков могут приостановить. Об этом сообщили журналисты ТАССа со ссылкой на собственный источник.

Временная отмена "Платона" заявлена как одна из мер, позволяющих упростить и снизить издержки прокомментировали в отрасли

Речь идет об издержках, связанных с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости. В ТАСС заметили, что данная мера поддержки одобрена и будет реализована в ближайшее время.

Перевозчики Приморья вытесняются с рынка китайскими компаниями из-за "Платона".