С 1 февраля подорожал "Платон"

Планируется, что ставка будет повышаться каждый год.

С 1 февраля 2020 года ставка по платежной системе "Платон" увеличилась на 16 копеек. Теперь цена составляет 2,2 рубля за километр.

Планируется, что ставка будет повышаться каждый год 1 февраля на на размер годовой инфляции (на 4%). В Минтрансе сообщали, что в 2021 году цена за проезд повысится на 15 копеек и составит 2,35 рублей за километр.

"Платон" - система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Она заработала в России с 15 ноября 2015 года.