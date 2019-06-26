Перевозчики Приморья вытесняются с рынка китайскими компаниями из-за "Платона"

Жалоба о невозможности честной конкуренции направлена в Минтранс.

Приморские перевозчики страдают из-за конкуренции с транспортными компаниями Китая. В отличие от России, на иностранных фурах не стоит "Платона", поэтому перевозка грузов для них обходится гораздо дешевле. Водители отмечают, что правоохранительные органы также не могут наказать китайцев, даже если обнаружат нарушение. Причиной всему отсутствие языкового понимания. У представителей закона нет переводчиков, а рамки весового контроля не всегда могут понять значение иероглифов.

Местные перевозчики обвиняют российскую систему "Платон" в том, что проект не позволяет проводить добросовестную конкуренцию. Они заявляют, что если Правительство не примет меры, то транспортные компании будут выдавлены напором китайских фирм.

На данный момент известно, что обращение с информацией о проблеме направлено специалистам Минтранса. Чиновники объясняют, что будут думать над совершенствованием "Платона", чтобы создать равные условия для отечественных и зарубежных компаний. Также ведомство анонсирует повышение тарифа с первого июля.

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Видео: YouTube/bwcpublishing