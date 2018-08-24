Google поймали на манипуляции с схемой "наша идеология важнее фактов"

Компания вмешивается в выдаваемые в поисковике результаты, оставляя только угодные руководству.

Республиканская партия США Project Veritas заявила о том, что поймала компанию Google на попытке манипуляции общественным мнением. К такому выводу организация пришла после получения инсайдерских документов. В бумагах указано, что руководство поисковой сети потребовало от сотрудников придерживаться собственной идеологии. Для этого работникам пришлось создать алгоритм, который не показывает пользователям те факты, которые идут вразрез со стратегией фирмы.

...даже если результаты поиска действительно точны, "может быть желательно подумать о том, как мы могли бы помочь обществу достичь более справедливого и равноправного состояния посредством либо вмешательства в [программный] продукт, либо более широких усилий по корпоративной социальной ответственности" цитирует директиву от Google издание Daily Mail

Таким образом СМИ посчитали, что Google пытается заниматься социальным инжинирингом и манипулировать пользователями.

Отметим, что Project Veritas специализируется на проверке полулегальных операций и получению компромата на политических соперников Дональда Трампа.

Ранее Piter.tv писал о том, что вода в Байкале теперь токсична.

Видео: YouTube/Google