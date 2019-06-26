Ученые: вода в Байкале теперь токсична

Концентрация выделяющих токсины бактерий в озере достигла предельных значений.

Концентрация выделяющих токсины бактерий в Байкале достигла предельных значений. Теперь вода в озере может быть опасна для здоровья людей. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова директора Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Андрея Федотова.

Ученый заявил, что воду из Байкала уже пить нельзя. Если концентрация отравляющих веществ будет дальше увеличиваться, то вода перестанет соответствовать санитарным нормам.

По словам Федотова, почти по всему мелководью разрослась водоросль спирогира. Из-за нее меняется экосистема Байкала, и исчезают байкальские губки. Негативно отражаются на водоеме и лесные пожары — вместе с дымом в воду попадает много аммония.

Ранее в WWF заявили, что в мировой океан ежегодно попадает от 5 до 12 млн тонн пластика.

Видео: YouTube / Michael S