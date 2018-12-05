WWF: в мировой океан ежегодно попадает от 5 до 12 млн тонн пластика

Он проникает в тела живых существ вместе с пищей.

От 5 до 12 млн тонн пластика ежегодно попадает в мировой океан. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова специалистов Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Микропластик, который составляет треть всего мусора в океане, сбивается в мусорные острова. Он проникает в тела живых существ вместе с пищей и вредит экосистеме всего океана в целом.

Также за последние 50 лет в атмосфере сильно увеличилась концентрация углекислого газа. Этому поспособствовало глобальное изменение климата, сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов на планете. Из-за этого также страдают обитатели океана, которые являются основой пищевой цепи.

Ранее мы писали, что на побережье Италии нашли мертвую беременную самку кита с полным желудком пластика.

Видео: YouTube / Brian Goodall