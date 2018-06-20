На побережье Италии нашли мертвую беременную самку кита с полным желудком пластика

Ветеринары вытащили более 20 килограммов пластмассы.

На побережье итальянского острова Сардиния нашли мертвую беременную самку кита. В ее желудке оказалось более 20 килограммов пластмассовых отходов. Об этом сообщает CNN.

После вскрытия кита ветеринары нашли внутри мертвый плод, мешки для мусора, рыболовные сети, упаковку от порошка и многое другое. Точную причину смерти эксперты назовут после исследований, однако, у них нет сомнений в том, что смерть наступила из-за загрязнения желудка.

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К 2021 году в Европе из свободной продажи будут выведены соломинки, ватные палочки и одноразовые столовые приборы. Такое решение парламентарии приняли 27 марта. Также к 2029 году страны ЕС должны обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок.

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Фото: Sergio Costa/ Facebook