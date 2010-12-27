Спикер Законодательного Собрания вышел из отпуска

Макаров появился на заседании, несмотря на то, что вошел в петербургский штаб Путина.

28 февраля спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров пришел на заседание парламента, заняв свое привычное место, несмотря на то, что ранее уходил в отпуск ради работы в штабе Владимира Путина.

"Фонтанка" сообщает, что парламентарий приехал в Мариинский дворец на служебной машине, чтобы принять участие в заседании. На вопрос журналистов о том, может ли он исполнять свои обязанности, находясь в отпуске, Макаров заявил, что он уже вышел на работу. Уйдет ли он в отпуск вновь, спикер не рассказал.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что вице-губернатор Петербурга ушел в отпуск, чтобы поддержать Путина, а вслед за ним временно сменил рабочую деятельность спикер ЗакСа.