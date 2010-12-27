Активист партии "Другая Россия" Андрей Дулов отсидит 9 суток за акцию у штаба Путина в Петербурге

Еще один оппозиционный активист задержан в Петербурге: данная участь коснулась сторонника "Другой России".

Активист оппозиционного политического движения “Другая Россия” Андрей Дулов получил девять суток ареста за недавнюю акцию у петербургского штаба Путина. Тогда участников протеста полицейские не успели задержать. Через несколько дней молодых людей стали разыскивать.

Перед Дуловым правоохранительные органы поймали двух его коллег: Сергея Гребнева и Анатолия Тишина. Их отвезли в 52 отдел полиции, но в итоге отпустили. Третьему члену организации не так повезло. Его забрали вечером того же дня. Ближайшую ночь Дулов провел в камере.

На следующий день состоялся суд. Там петербуржца признали виновным в участии публичном мероприятии без разрешения со стороны ответственных лиц. Сейчас Андрей Дулов со своим защитником собирается обжаловать постановление.

Подробнее о проведенной акции протеста Piter.tv писал здесь.

