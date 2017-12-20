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Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина посетит Петербург
Сегодня, 8:28
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lesjasap
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Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина посетит Петербург

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Елена Шмелева встретится с петербуржцами в региональном штабе Владимира Путина.

В понедельник сопредседатель штаба Путина приедет в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с потенциальными избирателями. Елена Шмелева проведет личный прием в избирательном штабе кандидата в президенты. 
 
Прийти к главе образовательного фонда “Талант и успех” петербуржцы смогут с 10 до 11 утра по адресу Красногвардейская площадь,3 Литера Е.
 
В рамках деловой поездки, политик также встретится с волонтерами Северной столицы, руководителями и активистами общественных движений города, а также с  региональными представителями штаба Владимира Путина.
 
Отметим, что Елена Шмелева заканчивала факультет социологии в СПбГУ в 1995 году. 
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Теги: владимир путин , сопредседатель , штаб путина
Категории: Новости СПб

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