Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина посетит Петербург

Елена Шмелева встретится с петербуржцами в региональном штабе Владимира Путина.

В понедельник сопредседатель штаба Путина приедет в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с потенциальными избирателями. Елена Шмелева проведет личный прием в избирательном штабе кандидата в президенты.

Прийти к главе образовательного фонда “Талант и успех” петербуржцы смогут с 10 до 11 утра по адресу Красногвардейская площадь,3 Литера Е.

В рамках деловой поездки, политик также встретится с волонтерами Северной столицы, руководителями и активистами общественных движений города, а также с региональными представителями штаба Владимира Путина.

Отметим, что Елена Шмелева заканчивала факультет социологии в СПбГУ в 1995 году.