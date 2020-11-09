Вузы и колледжи Подмосковья перейдут на дистанционку с 16 ноября. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании со своими заместителями.
По его словам, юридическая служба областного правительства уже подготовила соответствующие документы. Студенты средних и высших учебных заведений будут обучаться в дистанционном режиме. Воробьёв рассказал, что речь идёт об университетах, институтах и 49 колледжах.
В них занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение.
Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья
Он считает, что данная мера поможет обеспечить безопасность, разорвать эпидемиологические цепочки и нормализовать ситуацию с госпитализацией.
Ранее Подмосковье заблокирует проездные жителям старше 65 лет из-за COVID-19.
Видео: YouTube / Телеканал 360
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все