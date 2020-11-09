Находящимя на самоизоляции оказывают помощь социальные службы и волонтёры.

Подмосковье заблокирует проездные жителям старше 65 лет из-за COVID-19. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьёв.

По его словам, эта мера нужна, чтобы пожилые всё-таки оставались дома. Воробьёв подчеркнул, что власти ставят себе задачу обеспечить безопасность граждан старшего поколения.

Воробьёв подчеркнул, что находящимя на самоизоляции оказывают помощь социальные службы и волонтёры.

Ранее мы писали, что в Подмосковье зверски убили 2 женщин и тяжело ранили 6-летнюю девочку.