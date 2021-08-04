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Вуйнович сообщила, что дельта-штамм коронавируса на 50% заразнее британского варианта

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Главная опасность заключается в создании новой мутации вируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сообщила, что дельта-штамм коронавируса на 50% заразнее британского варианта. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Вуйнович, высокая контагиозность штамма может повлиять на возможное создание новой мутации. В этом заключается самая главная опасность.

Если посмотреть штамм "альфа", который обнаружили в Великобритании, тогда "дельта" на 50% более заразна.

Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России

Ранее Вуйнович заявила о невозможности прогнозировать сроки окончания пандемии.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: всемирная организация здравоохранения, дельта штамм, коронавирус, мелита вуйнович
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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