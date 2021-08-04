Она отметила, что на это также влияют мутации коронавируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о невозможности прогнозировать сроки окончания пандемии. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-1".

Вуйнович отметила, что очень много уязвимых людей не имеют иммунитета к COVID-19. Кроме того, сроки окончания пандемии будут зависеть от доступности вакцины и от того, с какой скоростью можно будет защитить достаточное количество людей во всем мире, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Если вирус меняется, меняет свои характеристики, то мы не можем знать тогда, какая ситуация будет. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России

Ранее мы сообщали, что ВОЗ отметила медленное снижение случаев коронавируса в России

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