Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила медленное снижение случаев коронавируса в России. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1".
Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост. Но чем меньше население, тем меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию и медленное снижение.
Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России
Вуйнович отметила, что в России репродуктивный номер, который показывает активность эпидемии, ниже единицы. Это, по ее словам, является хорошим показателем.
Ранее мы сообщали, что США выступают против моратория на ревакцинацию от коронавируса.
Видео: YouTube / Россия 24
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