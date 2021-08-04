Репродуктивный номер, показывающий активность эпидемии, в России ниже единицы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила медленное снижение случаев коронавируса в России. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1".

Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост. Но чем меньше население, тем меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию и медленное снижение. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России

Вуйнович отметила, что в России репродуктивный номер, который показывает активность эпидемии, ниже единицы. Это, по ее словам, является хорошим показателем.

Ранее мы сообщали, что США выступают против моратория на ревакцинацию от коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24