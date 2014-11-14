Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии

Президент Сербии рассказал о давлении со стороны Германии.

Президент Александр Вучич заявил о том, что озвученная позиция российского лидера Владимира Путина по Косово и Донбассу значительно усложнила позицию Сербии. В рамках своего рабочего визита в Берлин политик прокомментировал встречу главы РФ с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Вы слышали Олафа Шольца, что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций. Если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил… Александр Вучич, президент Сербии

Политик считает, что для Белграда ситуация сейчас и так крайне тяжела и сложна, но дополнительно осложнена высказываниями Владимира Путина. Вучич планирует подробно рассказать об этом завтра гражданам в своем видеообращении. Он призвал население страны готовиться к таким сложностям в экономическом плане, которых никогда не было ранее.

Сербия в ближайшие дни начнет переговоры с Россией по газовому контракту.

Фото и видео: YouTube / Tanjug News Agency official

