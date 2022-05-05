Сербия в ближайшие дни начнет переговоры с Россией по газовому контракту

Александр Вучич надеется принять лучшие энергетические решения в тяжелых условиях.

Сербия в ближайшие дни начнет переговоры с Россией по новому долгосрочному газовому контракту. Соответствующее заявление сделал в эфире местного информационного агентства Tanjug президент Александр Вучич. Глава страны выступил по результатам общения с министром по внешней политике Германии Анналеной Бербок.

Энергоресурсы становятся для нас огромной проблемой, мы сейчас с русскими начинаем переговоры по цене газа и всему остальному, после 10 мая, до 10-го они не работают. Александр Вучич, президент Сербии

Эксперт добавил, что за последний месяц в Сербии свыше 60% поставок нефти были совершены из России, ранее - из Ирана. Однако российский продукт дешевле поставок других стран. Александр Вучич напомнил коллегам о том, что на белград оказывается давление со стороны Запада по введению антироссийских санкций. В частности, речь идет об энергетических закупках из России. Страна не может прямо идти против Берлина, так как большинство крупнейших экспортеров на внутреннем рынке - из Германии.

Так что очень тяжелая ситуация, мы будем искать лучшее решение, искать, бороться…Мы выживем, вопрос как - с большими ранами и повреждениями или с синяками. Александр Вучич, президент Сербии

Президент Сербии заявил, что не разделяет подход большинства стран ЕС к санкциям.

Фото и видео: YouTube / Tanjug News Agency official