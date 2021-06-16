Александр Вучич объяснил, почему Белград не вводит ограничения.

Президент Сербии заявил, что не разделяет подход большинства стран ЕС к санкциям. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках совместного брифинга с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине. Александр Вучич полагает, что сейчас Белград обязан постепенно согласовывать внешнюю политику с официальным Брюсселем.

Мы не открыли главу 31, и как находящиеся на пути в ЕС имеем обязательство постепенно согласовывать свою политику со всеми решениями Евросоюза. Я сегодня выслушал канцлера Шольца, он был очень ясным и очень мощно повторил позиции. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич добавил, что у властей Сербии другое отношение к вопросу относительно Косова и Метохии, поэтому в регионе фиксируются проблемы. Вучич заметил, что Белград находился под санкционным давлением около десятилетия, поэтому страна имеет "другое чувство" в отношении введения ограничений, отличное от большинства стран. При этом Белград понимает сигналы, которые подает ФРГ и остальные члены ЕС.

Вучич обвинил спецслужбы Украины в сигналах о минировании самолетов.

Фото и видео: YouTube / RTS Sajt - Zvanični kanal