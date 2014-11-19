Президент Сербии заявил, что рейсы будут продолжены из принципа.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил спецслужбы Украины в сигналах о минировании самолетов. Соотетствующее заявление глава государства сделал в эфире программы Hit Tvit на местном телеканале Pink. Политик добавил, что Белград продолжит авиасообщение с российской стороной из принципа, не обращая внимание на уведомления Киева о якобы находящихся на борту взрывных устройствах. Соответствующие заявления с территории Украины поступают в ежедневном режиме.

Вы думаете, мы осуществляем сегодня рейсы из-за прибыли? Ее нет. Сегодня мне в Air Serbia сообщили, что впервые не получили извещение о минировании, но когда самолет был где-то над Словакией, опять поступило уведомление… Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич заметил, что уведомления о минировании самолетов также регулярно поступают из еще одной страны, находящейся в составе Евросоюза. Глава Сербии пояснил, что рейсы с Москвой продолжаются из-за того, что Сербия является свободной страной, способной самостоятельно принимать решения, а не из-за прибыли. При этом он призвал Запад не решать за республику с кем и по какой причине отменять рейсы. Политик напомнил, что международное сообщество не отменило авиасообщение, когда 19 стран приняли решение бомбить Сербию. При этом сейчас Киеву помогают как минимум 30 государств-членов НАТО, хотя Белграду никто из них не помогал.

Вучич: цена газа для Сербии по нефтяной формуле может составить $450-619.

Фото: YouTube | Pink TV