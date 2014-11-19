Вучич: цена газа для Сербии по нефтяной формуле может составить $450-619

Вучич заявил, что цена газа для Сербии по нефтяной формуле может составить $450-619. Соответствующее заявление президент республики сделал в рамках программы Hit Tvit на местном телеканале Pink. Политик прокомментировал зрителям эфира стоимость энергетического ресурса для белграда по новому долгосрочному контракту. По словам главы государства, конфликт на Украине затрагивает и национальные интересы Сербии, а экономическое воздействие будет фиксироваться на протяжении трех лет и более.
Какой бы договор по газу мы ни подписали, у нас будут лучше условия, если бы у нас сейчас была только нефтяная формула, то цена была бы между $450 и $619.
Александр Вучич, президент Сербии
По мнению лидера республики, высокая стоимость нефти "убивает" экономическую систему Сербии. Он напомнил, что экономика страны на 100% зависит от российского природного газа, поэтому Белград рассчитывает получить от Москвы хорошую цену по поставкам голубого топлива на предстоящих переговорах.
Вучич объявил о победе на президентских выборах в Сербии.
Фото: YouTube | Pink TV
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