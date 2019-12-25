Вучич объявил о победе на президентских выборах в Сербии

Президент Сербии лидирует по результатам голосов избирателей.

Сербский президент Александр Вучич объявил о победе на выборах главы государства. Соответствующее заявление политик сделал перед зрителями местного телеканала Pink TV. По словам лидера республики, он набрал от 59,9 до 60,1% голосов. Его оппонент из коалиции "Единство ради победы Сербии№ Здравко Поноша набрал примерно 17,7% голосов. Он считался основным соперником Вучича.

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Согласно информации от Избирательной комиссии Сербии, по состоянию на 01:17 утра 4 марта по московскому времени за действующего президента проголосовали 66,15% избирателей, а за Поношу — 12,52%. Всего в президентских выборах участвовали восемь кандидатов.

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Фото и видео: YouTube | Pink TV