Президент Сербии: страна на 100% зависит от газа из России и ждет благоприятную цену

Александр Вучич объяснил, чего ждет на переговорах с Москвой.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что страна на 100% зависит от газа из России. Политик уточнил, что именно поэтому Белград ждет благоприятную цену на энергетические поставки от российской стороны. Решение будет принято на предстоящих переговорах с Москвой. Такой информацией лидер государства поделился перед зрителями в эфире Национального телевидения.

До сих пор мы платили по $270 за каждую тысячу кубометров за объем в 6 млн ежедневно, а все что свыше этого, мы платили значительно больше. Это вопрос переговоров, но я верю, что мы сможем договориться о хорошей цене. Александр Вучич, президент Сербии

Глава Сербии призвал правительство работать над вопросом диверсификации поставок. При этом на данный момент страна полностью зависит от тех ресурсов, которые поступают из России. Политик добавил, что население должно это понимать и знать. Аналогичная ситуация для Белграда складывается и в отношении получения нефти через Адриатический трубопровод (JANAF).

Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом.

Фото и видео: YouTube / Српска напредна странка