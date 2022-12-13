Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию по вопросу Косово

Глава Сербии оценил проблемы страны.

Страны коллективного Запада усилили давление на Сербию по вопросу Косово и Метохии из-за принципиальной позиции Белграда по соблюдению международного права и Устава ООН. Соответствующее заявление в рамках выступления перед жителями города-спутника Панчево сделал глава государства Александр Вучич. Политик напомнил о том, что стране приходится сталкиваться со многими трудностями, в том числе - и извне, но иногда - изнутри.

Все, кто думают, что Сербия - малая горстка и легко с ней разберутся, жестоко ошибаются. Сегодня не случайно албанцы в Косовска-Митровице представили своего мэра, который при явке в 3% на выборах и с несколькими сотнями голосов стал градоначальником для десятков тысяч сербов и говорят: "можно, нормально". Александр Вучич, президент Сербии

Сербский президент пояснил, что самые сильные западные страны, в числе которых США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, говорят о том, что выборы были легитимными. Александр Вучич назвал эти страны "квинтой". По его мнению, они ожидали от Белграда того, что власти отдадут им "Косово и Метохию на блюдечке". В Сербии отказываются уступать в поддержке от международного права и Устава ООН. Он напомнил Западу о том, что Сербии пришлось примириться в тот момент, "когда нас бомбили, убивали наших детей, разрушали наши фабрики и здесь в Панчево".

Сербия не позволит навязывать себе решение о введении санкций, заявил Вучич.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић