Александр Вучич выступил перед народом в Панчево.

Граждане Сербии сами решают, вводить ли санкционное давление в отношении какого-либо государства, но эти люди выбрали военный нейтралитет и самостоятельную внешнюю политику. Соответствующее заявление в рамках выступления в городе Панчево сделал глава государства Александр Вучич. Политик напомнил о том, что власти в Белграде подвергаются нападкам со стороны политических оппонентов внутри страны и извне, так как они защищают независимую линию страны. Спикер пояснил, что не даст противникам, чтобы Косово стало суверенным от Белграда.

Не будут они проводить внешнюю политику Сербии и определять, против кого вводить санкции, а против кого не вводить. Такое решение будет принимать народ Сербии. Народ сказал, что мы - военно нейтральны, и сами будем защищать свою землю! Александр Вучич, президент Сербии

Вучич: восточные спецслужбы предупредили о попытках цветных революций в Сербии.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић