Вучич: восточные спецслужбы предупредили о попытках цветных революций в Сербии

Глава Сербии оценил ситуацию с насилием в стране.

Спецслужбы государств Востока предупреждают о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии. Соответствующее заявление в рамках выступления перед гражданами страны сделал президент Александр Вучич. Политик выступил на площади города-спутника Белграда Панчево. На правительственный митинг собрались несколько тысяч человек. Одновременно с этим мероприятием в 18 часов вечера по местному времени (в 19 часов по Москве) в столице начался оппозиционный митинг "против насилия в Сербии". Активисты собирались перед зданием Скупщины (парламента).



От разных служб мне поступают данные, что это попытки цветных революций и так далее. А я им говорю - не знаю, что они пытаются, знаю лишь, что отвратительно пытаться злоупотреблять трагедией, смертью детей, чтобы стать большими, лучшими и более умными для нашего народа, чем они когда-либо были. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что в детской больнице Белграда 15 мая умерла ученица, которая получила тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая. Общее количество жертв трагедии увеличилось до десяти. В настоящее время лечение продолжают еще трое тяжело раненых пациентов - педагог, ученица и школьник.

Запад соблюдает территориальную целостность стран как хочет, заявил Вучич.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић