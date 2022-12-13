Александр Вучич обвинил ФРГ в несоблюдении устава ООН.

Коллективный Запад соблюдает территориальную целостность государств по своему усмотрению, в нарушение Устава ООН. Такое мнение в рамках видеообращения к нации сделал чсербский президент Александр Вучич. Политик заметил, что за последние 48 часов стало понятна настойчивая позиция немецких коллег о том, что территориальная целостность существует исключительно для тех государств, чью целостность признают именно "они", а не Всемирная организация.

Поэтому их желание - соблюдать целостность там, где им подходит, а там, где не подходит, - хуже для территориальной целостности этой страны. Когда решения ООН и Устав соответствуют их желаниям, это в порядке, а когда противоречит их желаниям, - тем хуже для ООН. Александр Вучич, президент Сербии

Сербия не поддержит резолюцию Совета Европы против России, заявил Вучич.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић