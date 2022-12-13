Сербия не поддержит резолюцию Совета Европы против России, заявил Вучич

Александр Вучич объяснил, почему не хочет присутствовать на саммите в Рейкьявике.

Белград будет представлен на предстоящем саммите Совета Европы (СЕ) в Исландии на самом низком уровне, а страна воздержится при голосовании по антироссийской декларации. Соответствующее заявление в рамках обращения к нации сделал глава государства Александр Вучич. Он напомнил жителям Сербии, что в городе Рейкьявик 16-17 мая пройдет международное мероприятие на уровне политических лидеров и правительств ЕС. Там коллеги планируют принять резолюцию с "нападками на Россию". В Белграде предложили европейским странам свою поправку к готовящейся декларации по ситуации на Украине в сфере территориальной целостности всех государств-членов, включая Сербию.

После такого решения, которым нам ясно дали понять, что готовы нарушать целостность Сербии и Устав ООН, и в соответствии с решением, которое мы приняли с премьером Аной Брнабич и главой МИД Ивицей Дачичем, республика Сербия будет представлена на самом низком уровне, я не поеду в Рейкьявик. Александр Вучич, президент Сербии

МИД Сербии заявил, что страна не может и не введет санкции против России.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић