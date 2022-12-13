МИД Сербии заявил, что страна не может и не введет санкции против России

Ивица Дачич рассказал о том, что Запад продолжает давить на Белград.

Сербия не может ввести и не введет санкции против России по политическим, человеческим и моральным причинам. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире местного телеканала Prva TV сделал первый вице-премьер, министр иностранных дел республики Ивица Дачич. Чиновник добавил, что власти в Белграде уже привыкли к постоянному давлению со стороны коллективного Запада, но просто выполняют "свою работу", в то время как представители Запада - "отрабатывают свою зарплату".

Вопрос - это не вопрос за Восток ты или за Запад, это вопрос за Сербию ли ты <...> Мы по своим политическим, экономическим, человеческим, моральным причинам, ведь и мы когда-то были жертвами санкций, не можем и не присоединимся... Ивица Дачич, глава МИД Сербии

Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе.

Фото и видео: YouTube / Prva TV, Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье