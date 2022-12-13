Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе

Президент Сербии прокомментировал теракт в Младеноваце.

Сербский президент Александр Вучич сообщил в видеообращении к нации о том, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика. Трагедия произошла в ночь на 5 мая. Фигурантом расследования стал 21-летний молодой человек по имени Урош Блажич, который вел огонь из автоматического оружия на ходу из транспортного средства. Предположительно, у юноши произошел конфликт с ровесником-полицейским во дворе местной школы. Далее злоумышленник решил взять из дома огнестрельное оружие, убил оппонента и его сестру. После этого правонарушитель продолжил стрелять по людям на территории соседнего села. Полиция объявила о плане перехвате "Вихрь", после которого удалось поймать преступника. Местный житель задержан около города Крагуевац. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом.

Этого, когда задерживали, спрашивают: "Почему ты убил людей?". А на нем надета майка с приветствием Гитлеру... В Сербии ты решил Гитлера прославлять, который столько несчастья принес этому народу, им решил восхищаться и убивать людей. Монстр. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич заявил, что хотел бы вернуть смертную казнь в Сербии.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић