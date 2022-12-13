Вучич заявил, что хотел бы вернуть смертную казнь в Сербии

Глава Сербии рассказал о том, что правительство против такого решения.

Сербский президент Александр Вучич заявил в обращении к нации о том, что предложил правительству страны вернуть смертную казнь. Глава государства добавил, что члены правительства и премьер-министр страны Ана Брнабич против такой инициативы, так как в случае принятия решения по смертной казни в Европе будет только два государства, которые имеют данный вид наказания - Белоруссия и Сербия.

Я предложил премьер-министру...Вероятно, мы не можем этого сделать из-за некоторых "очень умных" конвенций. Я тоже когда-то был против смертной казни, а теперь горько сожалею, что у меня была такая политическая позиция. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что в ночь на пятницу 5 мая в муниципалитете Младеновац молодой мужчина 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата. Жертвой трагедии стали восемь человек, пострадали еще 14 жителей. Подозреваемого удалось поймать после продолжительной погони на автомобиле. В настоящее время ведется расследование.

Вучич поручил МВД Сербии провести "разоружение страны".

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић