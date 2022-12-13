Вучич поручил МВД Сербии провести "разоружение страны"

Глава Сербии рассказал о новых обязательствах для владельцев оружия и боеприпасов.

Сербский президент Александар Вучич поручил руководству местных правоохранительных органов подготовить изменения в закон об оружии и боеприпасах, ужесточив правила хранения. В частности, речь идет о короткоствольных огнестрельных запасах населения. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках обращения к нации.

Для тех, кто не исполняет эти условия, ввести обязательный выкуп оружия. То есть все, у кого есть оружие, а это около 400 тыс. человек, и это я не говорю об охотничьем оружии... после ревизии не останется больше 30-40 тыс., мы проведем практически полное разоружение. Александр Вучич, президент Сербии

Лидер страны подчеркнул, что говорит о легальном хранении оружия. Те, кто решит незаконно хранить у себя вооружение и снаряды, будет получать от властей "огромные штрафы". Дополнительно правительство вводит медицинские и психиатрические экспертизы для владельцев оружия, которые они будут проходить раз в полгода или год. Александр Вучич добавил, что владельцы оружия должны будут явиться на психиатрическую экспертизу в течение 48 часов после вызова в инстанцию.

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић