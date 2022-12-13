В посольстве Сербии в Москве приспустили флаг из-за ЧП в школе в Белграде

Полиция задержала подозреваемого в преступлении.

В посольстве Сербии в Москве приспустили национальный флаг страны в связи с трагедией, которая произошла в школе в Белграде 3 мая. Ранее правоохранительные органы уведомили общественность о том, что был задержан 14-летний стрелок по имени Коста Кецманович. Мальчик использовал для совершения преступления отцовский пистолет. Трагедия произошла утром в среду в районе Врачар. Жертвами стали восемь несовершеннолетних граждан и охранник. Еще шестеро детей и педагог ранены. Сейчас все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время около здания сербской дипмиссии возложен венок в знак скорби по погибшим и пострадавшим в результате стрельбы. Власти Сербии объявили о решении объявить трехдневный траур в стране. Он начнется с 5 мая и закончится 7 числа. В среду были отменены школьные занятия во вторую смену. Учеба продолжилась утром 4 мая с минуты молчания. Глава государства Александр Вучич отметил, что семиклассник, который устроил стрельбу, будет помещен в специальное отделение психиатрии. Ему удалось выстрелить порядка 56 раз. Именно такое количество полиция нашла на месте инцидента. Юноша использовал четыре магазина по 18 патронов. При этом мотивы такого поступка остаются неизвестными, так как подростка в школе не обижали, он воспитывается в обеспеченной семье и не нуждается ни в чем. Мальчик был отличником и "не совсем сблизился со сверстниками в классе".

В Белграде подросток открыл стрельбу в школе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости