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Вучич заявил о закупках Сербией более дешевого газа по сравнению с остальной Европой

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Президент Сербии оценил шансы Белграда установить новогоднюю иллюминацию в стране.

Сербский президент Александр Вучич заявил о закупках страной более дешевого газа по сравнению с остальным европейским регионом. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в эфире местного телеканала Pimk TV. Политик добавил, что энергетический ресурс в Сербии в среднем в 4,5 раза дешевле, чем в Европе.

Газ все дороже, около $1 385 (за 1 тыс. куб. м], при этом считайте еще торговцев и доставку. Вы не можете его купить дешевле $1,8 тыс. [за 1 тыс. куб. м]. А мы его получаем по большей части за $400.

Александр Вучич, президент Сербии

Ведущая программы отметила, что европейские страны покупают все меньше природного газа, из-за чего вынуждены экономить на новогодних украшениях и освещении городов. Александр Вучич надеется на то, что в отличие от них, сербские власти смогут позволить разместить праздничную иллюминацию.

Вучич назвал договоренность с Приштиной "маленькой тактической победой".

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
 

Теги: александр вучич, газ, сербия, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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