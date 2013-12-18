Вучич назвал договоренность с Приштиной "маленькой тактической победой"

В Сербии уверен, что Белград ждет еще более жесткое давление извне.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что в Брюсселе стороны достигли договоренности по автомобильным номерам в Косово. Политик полагает, что это приведет к новому давлению на Белград, поэтому глава государства не испытывает радости по итогам переговоров, проводимых при участии Евросоюза. Политик пояснил, что сербская сторона согласилась перестать выдавать автомобильные государственные номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии. Непризнанные регионы в ответ на это прекратят действовать по вопросу перерегистрации автомобилей.

Над нашим народом не будут издеваться, номера "КМ" остаются и продолжают использоваться. Думаю, что это малая тактическая победа, которая приведет нас к еще более тяжелой ситуации, еще большему давлению. Александр Вучич, президент Сербии

Эксперт добавил, что новых автомобилей в регионе появляется порядка 90 единиц в ежегодном формате. Относительно обновления регистрации транспортных средств, она будет проводиться "нормально". на совместной пресс-конференции политик уточнил, что в настоящее время на территории Метохии и Косово проживают порядка семи тысяч владельцев машин с номерами "КМ". Еще две тысячи граждан находятся в центральной части Сербии. Все эти водители смогут передвигаться без штрафов и каких-либо законных препятствий.

Вучич встретился с представителями сербов из Косова и Метохии.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић