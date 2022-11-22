Глава Сербии подвел итоги встречи в Брюсселе с представителями Косова.

Сербский президент Александр Вучич встретился с представителями сербов из Косова и Метохии. Об этом глава государства рассказал в видеообращении опубликованном в его социальных сетях (запрещенных на территории РФ как экстремистские и террористические). Он уточнил, что на мероприятии обсуждались вопросы по автономиям. Политик надеется на то, что граждане страны смогут сохранить "свои вековые очаги".

Мы попросили сербов беречь себя и быть едиными, сохранить мир, сохранить стабильность. Мы хотим только сберечь свое и больше ничего. Убежден, что мы как народ покажем зрелость и сохраним свои вековые очаги. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что премьер-министр непризнанного региона Косово Альбин Курти по просьбе американского посла в Приштине Джеффри Ховеньера отложил на 48 часов вступление в силу решения о взимании штрафов с сербских жителей края, которые не хотят менять автомобильные регистрационные знаки Сербии. Александр Вучич отметил, что переговоры Белграда и Приштины в Брюсселе не принесли никакого результата.

Вучич объявил о переговорах с Косово 21 ноября в Брюсселе.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић