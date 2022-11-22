Сербский президент Александр Вучич встретился с представителями сербов из Косова и Метохии. Об этом глава государства рассказал в видеообращении опубликованном в его социальных сетях (запрещенных на территории РФ как экстремистские и террористические). Он уточнил, что на мероприятии обсуждались вопросы по автономиям. Политик надеется на то, что граждане страны смогут сохранить "свои вековые очаги".
Мы попросили сербов беречь себя и быть едиными, сохранить мир, сохранить стабильность. Мы хотим только сберечь свое и больше ничего. Убежден, что мы как народ покажем зрелость и сохраним свои вековые очаги.
Александр Вучич, президент Сербии
Напомним, что премьер-министр непризнанного региона Косово Альбин Курти по просьбе американского посла в Приштине Джеффри Ховеньера отложил на 48 часов вступление в силу решения о взимании штрафов с сербских жителей края, которые не хотят менять автомобильные регистрационные знаки Сербии. Александр Вучич отметил, что переговоры Белграда и Приштины в Брюсселе не принесли никакого результата.
Вучич объявил о переговорах с Косово 21 ноября в Брюсселе.
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
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