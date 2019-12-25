Вучич объявил о переговорах с Косово 21 ноября в Брюсселе

Сербский лидер уточнил, что встреча состоится рано утром.

Президент Сербии Александр Вучич объявил о переговорах с лидером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Об этом он сообщил в эфире телеканала Prva.

Переговоры Вучича и Курти пройдут в понедельник, 21 ноября в Брюсселе. Сербский лидер уточнил, что встреча состоится рано утром. Он подчеркнул, что готов в ближайшее время отправиться в столицу Бельгии.

Отметим, что о переговорах представителей Белграда и Приштины первым сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он выступил 14 ноября на пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС, а также подчеркнул, что до конца ноября стороны должны достичь соглашения, чтобы избежать серьезного кризиса.

Ранее Вучич заявил, что Белград введет антироссийские санкции только под Дамокловым мечом.

Фото: YouTube / Александар Вучић