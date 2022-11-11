Вучич: Белград введет антироссийские санкции только под Дамокловым мечом

Глава Сербии рассказал об итогах встречи с президентом Франции.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что Белград введет антироссийские санкции только под Дамокловым мечом над головой. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед местными журналистами на брифинге, проведенном после рабочей встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Вучич напомнил о том, что благодаря права вето в 2015 году РФ защитила Белград в Совете Безопасности. Политик добавил, что выводы Совета по национальной безопасности Сербии о поддержке территориальной целостности Украины и отказа от давления на Москву "выдержали 270 дней тяжелого давления в современной истории страны".

Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нам помогал по вопросу сохранения территориальной целостности нашей страны. Это наша суть, политика… Мы можем отказаться от этого, в случае если буквально у нас Дамоклов меч будет над головой. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что сербский лидер прибыл во Францию 10 ноября. В Париже политик провел встречу с главой французской республики на полях Парижского форума мира. Днем 11 ноября также ожидается контакт между Вучичем и руководителем верховной дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, а также специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић