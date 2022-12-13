Вучич заявил о намерении руководствоваться интересами Сербии в вопросе санкций против РФ

Президент ответил на вопрос о том, когда будут введены санкции против Москвы.

Президент Александр Вучич заявил о намерении правительства руководствоваться национальными интересами Сербии в вопросе западных санкций, направленных против России. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала Pink TV. Таким образом политик ответил на вопрос ведущей о том, может ли Белград ввести антироссийские ограничения и запреты под давлением коллективного Запада уже в апреле текущего года.

В этом вопросе мы будем руководствоваться своими национальными интересами. Почему в апреле? Может, они будут введены раньше, а может, не будут введены вообще. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич ожидает ужесточения боев в зоне спецоперации в течение трех дней.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић