Вучич ожидает ужесточения боев в зоне спецоперации в течение трех дней

Глава Сербии напомнил об усилении давления со стороны Запада на Белград.

Сербский президент Александр Вучич ожидает ужесточения боев в зоне специальной военной операции на Украине в течение трех дней. Об этом политик рассказал местным журналистам, находясь на полях международной выставки военной техники и оружия DEX 2023 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Глава государства полагает, что обстановка на СВО кардинально изменится в скором времени. Лидер республики напомнил, что также ожидает дальнейших важных политических действиях коллективного Запада в отношении Белграда.

Из заявлений президента России Путина ясно, что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так в военном и во всех остальных отношениях. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что Александр Вучич по итогам своего участия в состоявшейся ранее Мюнхенской конференции по безопасности выразил сомнения в том, что мир на Украине может наступить в скором времени.

Президент Вучич: Сербия увеличит расходы на оборону до трех процентов ВВП.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић