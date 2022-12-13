Президент Вучич: Сербия увеличит расходы на оборону до трех процентов ВВП

Политик посетил выставку вооружений DEX 2023 в Абу-Даби.

Сербия на фоне общемировой гонки вооружений повысит собственные оборонные расходы с 2% до 3% ВВП. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе посещения выставки оружия DEX 2023 в Абу-Даби. В качестве примера дл своих слов политик указал на то, что польские власти намерены поднять военные расходы до 5% ВВП. Лидер республики добавил прессе, что уже до конца 2023 года получится обеспечить армию 700 миллионами евро. Средства будут направлены также в оборонную промышленность страны. В частности, государство намерено развивать некоторые отечественные компании и закупать у них боеприпасы.

Мы сейчас на 2%, но как идут дела - поднимем до 3%. У кого не будет серьезной армии, подвергнется нападению. Государство увеличит свои возможности. Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич напомнил о том, что на эти задачи будет выделено минимум 500 миллионов евро, а так как до конца года в планах у Белграда приобретать беспилотники. Он задал вопрос прессе о том, как страна может выстоять, не состоя ни в одном военном блоке. Политик уверен при этом, что многие мировые страны хотя покупать снаряды, мины и ракеты сербского изготовления.

Ночью я почти плакал, глядя на финансовые расчеты, все это имеет значение как фактор сдерживания, чтобы не воевать. Нужно развивать свою оборонную промышленность. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић