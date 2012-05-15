Вучич заявил о намерении Сербии строить на своей территории АЭС

Белград рассказал о контактах с "Росатомом" по энергетическому проекту.

Сербия рассматривает возможность строительства на территории страны атомной электростанции. Об этом в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" рассказал глава страны Александр Вучич. Политик отметил, что по данному вопросу местные специалисты консультируются с российскими коллегами из "Росатома".

Мы об этом раньше не думали, но сейчас мы начинаем думать об этом очень серьезно.... Сейчас мы рассматриваем вопрос ядерных электростанций. Мы рассматриваем многие вопросы вместе с Росатомом. Посмотрим, как это пойдет, но нам нужны дополнительные консультации с нашими российскими партнерами, как вообще работать в будущем. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению главы государства, сейчас перед Белградом встал актуальный вопрос о финансировании энергетического проекта. Стоимость больших ядерных электростанций в Сербии оценивают в более чем 10 млрд долларов. При этом власти договорились между собой о том, что национальный долг будет при любом раскладе меньше 60%. Это позволяет стране не ставить под угрозу будущее новых поколений.

Петербургская делегация почтила память погибших при бомбардировках Белграда в 1999 году.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

