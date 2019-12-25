Петербургская делегация почтила память погибших при бомбардировках Белграда в 1999 году

При бомбардировках погибли 16 сотрудников телецентра.

Петербургская делегация почтила память журналистов, погибших при бомбардировках Белграда в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, мэр Белграда Зоран Радойичич, председатель петербургского Законодательного Собрания Александр Бельский и другие члены делегации возложили к памятному камню с надписью – "Зашто?", установленный в Белграде. Камень расположился рядом со зданием радио и телевидения Сербии, разрушенным при бомбардировках силами НАТО в апреле 1999 года.

Напомним, 23 апреля 1999 года при бомбардировках крылатыми ракетами "Томагавк" погибли 16 сотрудников телецентра, транслировавших ночную сводку новостей. Также в здании находилась журналист Ангелина Вучич и мать нынешнего Президента Сербии Александра Вучича, которой удалось выжить. При бомбардировках пострадала и церковь Пресвятой Троицы подворья Русской Православной Церкви, которая расположена недалеко от телецентра.

Фото: пресс-служба Смольного