Петербургская делегация поедет на Всемирный фестиваль молодежи

Фестиваль проведут на федеральной территории "Сириус".

Петербургская делегация отправится на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта. От Петербурга поедут 360 участников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фестиваль проведут на федеральной территории "Сириус". Делегация отправится 28 февраля. Торжественные проводы пройдут на Московском вокзале, они запланированы на среду в период с 18:30 до 20:00. Состав отправится под официальный гимн фестиваля.

На территории вокзала для всех желающих будет работать фотозона с символикой фестиваля, пройдут активности. Пресс-служба администрации Петербурга

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Фото: Telegram / СПб-Главный