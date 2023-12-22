Открылась регистрация на третий этап кубка Губернатора по лыжным гонкам

Гонки пройдут в Приморском парке Победы 10 марта.

В Петербурге открыли регистрацию на третий этап кубка Губернатора по лыжным гонкам в дисциплине спринт. Об этом сообщили в tg-канале правительства города.

Принять участие в соревнованиях смогут петербуржцы старше 14 лет. Открыто всего 600 мест. Гонки пройдут в Приморском парке Победы 10 марта.

С каждым годом в городе организуется всё больше общедоступных спортивных мероприятий — к их проведению привлекаются опытные инструкторы. Проводить больше занятий и расширить штат тренеров поможет инициированный губернатором законопроект о доплатах спортивным инструкторам — предложение главы города поддержали депутаты Законодательного собрания. Пресс-служба правительства Петербурга

Участие бесплатное. Спортсмены награждаются подарками организаторов и партнеров в возрастных категориях.

Ранее мы писали, что в Петербурге упростили процедуру получения социального налогового вычета на спорт.

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