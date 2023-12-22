В Петербурге упростили процедуру получения социального налогового вычета на спорт

Также с 2024 года были увеличены лимиты для социальных вычетов.

С 2024 года процедура получения социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги стала значительно более упрощённой. Организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень, который формируется Министерством спорта РФ. Об этом пишет spb.aif.ru.

В данный перечень на текущий момент включено 4088 организаций и индивидуальных предпринимателей, полный список которых можно найти на официальном сайте Минспорта РФ.

Также с 2024 года были увеличены лимиты для социальных вычетов. В частности, вычет на фитнес был повышен с 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей в год. Лимиты, действующие до 2024 года, остались без изменений.

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