Вучич заявил о готовности обсуждать план ЕС по нормализации отношений с Косово

Президент Сербии рассказал о тех пунктах соглашения, которые он никогда не примет.

Президент Александр Вучич заявил о готовности обсуждать план Евросоюза по нормализации отношений с властями непризнанного региона Косово. Однако это не касается вопроса признания легитимности самопровозглашенной республики и вступления этого региона в состав ООН. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в эфире местного телеканала. Политик пояснил, что совместно с премьер-министром Косова Альбином Курти не смогли достичь договоренности по "франко-германскому" мирному предложению по урегулированию кризиса. Стороны обсуждали вопросы в понедельник 28 февраля в Брюсселе.

Слежу за каждым своим словом, что Сербия готова работать над реализацией многих положений из этого плана, но мы четко озвучили одно большое замечание. Речь идет о том, что не может быть разговора о взаимном признании и о вступлении Косово в ООН. Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич подчеркнул, что пока он находился в должности президента Сербии, то не станет подписываться под независимостью Косово или его членства во Всемирной организации. Из-за этого ранее представители Запада анонсировали возможное прекращение инвестиций в Сербию и приостановку ее евро\интеграции.

Вучич: ЕС и Россия поборются за строительство железной дороги из Сербии в Черногорию.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић