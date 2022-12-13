Вучич: ЕС и Россия поборются за строительство железной дороги из Сербии в Черногорию

Президент Сербии рассказал о том, что вряд ли кто-то, кроме ЕС, способен предоставить более выгодные условия по созданию дороги от Валево до Врбницы.

Компаниям из России и Евросоюза предстоит напряженно соревноваться за право строить участок скоростной железной дороги из центральной Сербии до государственной границы с Черногорией. При этом Белград не думает, что кто-то сможет предложить более выгодные условия, чем ЕС. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с европейски м комиссаром Оливером Вархили в Белграде, говоря о строительстве дороги от Валево до Врбницы. Речь идет о создании порядка 208-209 километров железнодорожного полотна.

Видите, как европейцы улыбаются, ведь мы об этом ранее разговаривали с россиянами, и у них сразу улыбки, потому что сами заинтересованы. Посмотрим, будет тяжелое соревнование, мы, сербы должны посмотреть, что лучше для нас. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства ЕС Оливер Вархели во вторник вместе с президентом Вучичем присутствовал на подписании документов о выделении Брюсселем первого транша в 610 миллионов евро для создания скоростной дороги из столицы Сербии до города Ниша. В общей сложности финансовый пакет составляет около 2,7 миллиарда евро. На текущий момент РЖД реализует на территории Сербии несколько собственных проектов. В частности, компания имеет контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры в размере 941 миллиона долларов.

Президент Сербии назвал тяжелыми переговоры по Косову в Брюсселе.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић