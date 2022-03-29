Президент Сербии поражен творчеством Чайковского и Достоевского.

Александр Вучич заявил, что поражен гонениями на русскую культуру в Европе. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала Happy TV в рамках программы "Кириллица". Политик добавил, что не перестает удивляться отношением Запада. Лидер страны уточнил, что лично перечитал вс произведения Федора Достоевского, хотя не так много граждан в Сербии это делали. По словам гостя телевизионного шоу, этот русский писатель важнее всех остальных его коллег по литературному цеху вместе взятых.

Достоевский на одной стороне, все остальные - на другой…Это и философия, и религия, и все остальное; Алеша Карамазов, старец Зосима - это все, из чего соткан человек, не существует ничего важнее этого произведения, и если вы выбрасываете его из учебников, то что остается? Александр Вучич, президент Сербии

Сербский лидер считает позором для европейского региона отменять оперы Чайковского в Загребе , так как Чайковский является вершиной мировой музыки.

Вучич: Сербия счастлива предложить Белград в качестве места для переговоров РФ и Украины.

Фото и видео: YouTube / Cirilica TV HAPPY

